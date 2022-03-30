النواعير يفوز على الطليعة ويتصدر مجموعة حماة بكأس الجمهورية بكرة القدم للبراعم

حماة-سانا

فاز فريق النواعير على الطليعة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي ضمن الجولة الثانية من إياب مجموعة حماة لمسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم لفئة البراعم.

وبهذا الفوز صعد النواعير إلى صدارة الترتيب برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات يليه الطليعة ثانياً بسبع نقاط ثم عمال حماة ثالثاً بست نقاط بينما يحتل شرطة حماة المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

ويشارك في مجموعة حماة أربعة أندية تتنافس فيما بينها على احتلال المركز الأول المؤهل للدور النهائي من مسابقة كأس الجمهورية للبراعم.