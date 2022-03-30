جامعة حلب تحتفل بيوم الطالب العربي

حلب-سانا

احتفلت جامعة حلب بعيد الطالب العربي السوري والذكرى الـ 72 لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية ضمن فعالية أقيمت على مسرح المدرج الروماني في كلية الهندسة الكهربائية وتضمنت فقرات فنية منوعة.

وفي تصريح لـ سانا أشار المهندس فاروق حداد عضو قيادة فرع جامعة حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب إلى دور الطلاب في مجال العمل التطوعي والريادة والتفوق والعلم لكونهم رديفاً حقيقياً مهماً إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري.

ولفت حسن كيالي عضو قيادة فرع جامعة حلب للاتحاد إلى أن الطلبة قدموا خلال الاحتفالية الفلكلور والتراث السوري بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات السورية.

ومن كوادر اتحاد الطلبة في جامعة حلب بينت وسام فرزان أهمية دور الطلبة الذين حاربوا بالقلم لتستمر العملية التعليمية رغم كل ظروف الحرب التي مرت بها سورية.

وأشار باسل زيدان رئيس مكتب الثقافة في اتحاد الطلبة إلى دور الاتحاد الذي يعنى بالطلاب ويدعمهم في المحاور كافة لإثبات قدراتهم وكفاءاتهم وهذا ما أكده الطالب أحمد غباش الذي لفت إلى دعم الاتحاد مواهب وإبداعات الطلبة في المجالات كافة.

زينب شحود