طاقتا الشمس والرياح ساهمتا في إنتاج 10 بالمئة من الكهرباء في العالم عام 2021

واشنطن-سانا

كشف التقرير العالمي للكهرباء أن الطاقتين الشمسية والرياح حققتا نمواً بنسبة 17 بالمئة وأنتجتا لأول مرة أكثر من عشرة بالمئة من الكهرباء في العالم عام 2021.

وتضمن التقرير الذي يعد الثالث من نوعه وصدر أمس عن مركز “إمبر” لأبحاث الطاقة بيانات العام 2021 من 75 بلداً تمثل 93 بالمئة من الطلب العالمي حيث أظهرت النتائج أن خمسين دولة بلغت حالياً مستوى العشرة بالمئة من بينها الصين واليابان اللتان وصلتا إلى هذه النسبة العام الفائت للمرة الأولى.

بينما شهدت كل من هولندا وأستراليا وفيتنام التحولات الأسرع إذ اكتسبت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في هذه البلدان عشر نقاط خلال العامين المنصرمين حيث تستمد عشر دول أكثر من ربع احتياجاتها من الكهرباء من هذين المصدرين.

وأنتجت 38 بالمئة من الكهرباء في العالم عام 2021 من مصادر خالية من الكربون بما فيها الطاقة النووية وبقيت الطاقة المتجددة الأكثر استخداماً هي “الكهرومائية” السدود فيما أنتج الفحم 36 بالمئة من الكهرباء.

وسلط التقرير الضوء على الانتعاش الذي شهده إنتاج الفحم وهو مصدر الطاقة الأكثر ضرراً على البيئة بعد طفرة في الطلب على الكهرباء شهدتها مرحلة ما بعد جائحة كورونا.