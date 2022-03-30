مناقشة إدارة القطاع الصحي وتمويله في المؤتمر العلمي الخامس للإدارة الطبية باللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتح المؤتمر العلمي الخامس للإدارة الطبية أعماله بعد ظهر اليوم بعنوان الريادة في إدارة المنظومة الطبية في اللاذقية.

وتتضمن أعمال المؤتمر مناقشة عدة محاور منها إدارة القطاع الصحي وتمويله والتدريب والتأهيل وإدارة النفايات الصحية وضبط العدوى وترصد كوفيد 19 في محافظة اللاذقية وإدارة وحدات التغذية وسلامتها في المشافي.

وبين رئيس نقابة الأطباء باللاذقية الدكتور منذر بغداد في محاضرة له الفرق بين التأمين الصحي عموما والتأمين الذي تقدمه النقابة لأعضائها بشكل خاص لافتاً إلى أن العلاج المجاني أصبح يشكل عبئاً حقيقياً على أكبر القطاعات في الدولة ولدى أكبر وأغنى الدول في ظل الارتفاع الكبير لتكلفة الرعاية الصحية وخاصة في ظل الارتفاع المتسارع للتقنيات العلاجية والوسائل التشخيصية ومستلزمات العمليات الجراحية.

وأشار الدكتور بيبرس الياس في محاضرته إلى إدراج تخصصات جديدة في المراحل الجامعية المختلفة تجمع بين الإدارة الصحية وإدارة المشافي وتنعكس إيجاباً على العامل ضمن القطاع الصحي وعلى متلقي الخدمة الصحية.

ثناء شحرور

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