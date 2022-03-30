إقبال على الشراء من سوق العيلة في بلدة خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

إقبال واسع يشهده سوق العيلة “أهلا رمضان” للمواد الاستهلاكية في الصالة الرياضية ببلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة مع عروض وتخفيضات وحسومات تصل إلى سعر التكلفة.

وفي تصريحات لمراسل سانا أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة القنيطرة المهندس نصر الحلبي الى زيادة نسبة التخفيضات على جميع المواد المعروضة كالغذائية والألبسة وغيرها مبيناً أن السوق يتضمن توزيع قسائم شرائية على أسر الشهداء والعاملين بمديريات المحافظة.

عضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة عن قطاع الاقتصاد والتجارة فرج صقر لفت إلى توافر السلع والمنتجات بأسعار تنافسية وخاصة الغذائية منها ومستلزمات شهر رمضان المبارك كالبيض والرز والعصائر والحلاوة.

سالم حباب لوزي أشار إلى أنه يشارك بالسوق من خلال بيع ألبسة الأطفال بحسومات تصل إلى 30 بالمئة إضافة إلى عروض خاصة لأسر الشهداء فيما أوضح مالك السيد صاحب شركة للأحذية أن الحسومات لديهم تصل إلى 25 بالمئة لكل أنواع الأحذية.

وأكد عدد من المواطنين أن أسعار البضائع المعروضة ضمن السوق أقل من مثيلاتها في الأسواق المحلية وأن السوق يوفر تشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية وخاصة المتعلق منها بشهر رمضان المبارك.

غسان علي

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