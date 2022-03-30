بوتين يحظر على المؤسسات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية

موسكو-سانا

حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المؤسسات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية بما يمنع استخدامها في المجالات الحساسة في البلاد.

ووفق موقع روسيا اليوم فقد حظر الرئيس بوتين على الجهات الحكومية اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2025 استخدام البرامج الأجنبية في البنية التحتية الحساسة في روسيا.

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.

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