لافروف يحذر من مساعي الغرب لتقويض مبدأ المساواة بين الدول

بكين-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم من مساعي الغرب لتقويض مبدأ المساواة والسيادة بين الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مدينة تونشي الصينية “هناك جهود غربية لتقويض مبدأ المساواة في السيادة بين الدول والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتي يأتي في طليعتها آلية العقوبات الأحادية غير الشرعية”.

وأوضح لافروف أن روسيا مع إيران والشركاء الآخرين سيعملون على إدانة هذه الظاهرة في المناقشات الدولية وبناء خطوات عملية تسمح لهم بالالتفاف على هذه الإجراءات غير القانونية.

وشدد لافروف على اهتمام بلاده ببناء شراكة مع إيران في العلاقات الثنائية وفي شؤون بحر قزوين والقضايا الإقليمية الأخرى إضافة إلى مناقشة الوضع في أوكرانيا وأفغانستان وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.

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