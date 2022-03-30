الصحة العالمية ارتفاع وفيات كورونا أكثر من أربعين بالمئة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من ارتفاع عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة أصابتهم بفيروس كورونا بأكثر من 40 بالمئة الأسبوع الماضي لوحده.

ونقلت ا ب عن المنظمة قولها في تقرير “إن سبب ارتفاع الوفيات يرجع على الأرجح إلى التغييرات في كيفية الإبلاغ عن الوفيات الناتجة عن المرض في الأمريكيتين والأرقام المعدلة حديثاً عن الهند مشيرة إلى انخفاض الإصابات بالفيروس في كل مكان بما في ذلك منطقة غرب المحيط الهادئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حيث كانت ترتفع منذ كانون الأول الماضي”.

وأضافت المنظمة “إن البيانات أصبحت تدريجياً أقل تمثيلية وأقل توقيتاً وأقل قوة ما يمنع قدرتنا الجماعية على تتبع مكان الفيروس وكيف ينتشر وكيف يتطور من المعلومات والتحليلات التي تظل حاسمة لإنهاء المرحلة الحادة للوباء بشكل فعال”.

وكان تم الإبلاغ عن نحو عشرة ملايين إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 45 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي بعد انخفاض الوفيات بنسبة 23 بالمئة في الأسبوع السابق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency