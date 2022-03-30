نيكزاد: إيران ستقف مع سورية في مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب

دمشق-سانا

أكد علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسورية لم ولن تنفك أبداً.

وقال نيكزاد في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إن إيران ترفض التدخلات الخارجية والعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد سورية.

وأضاف نيكزاد إن سورية قامت بواجباتها في مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الماضية وإن إيران كانت ومازالت إلى جانب سورية الصديقة وستقف معها في مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وتابع نيكزاد: سنساعد سورية التي وقفت بوجه الأعداء بكل قوة.. و لن تصل أي دولة إلى العزة والكرامة دون المقاومة والصمود.

يتبع…