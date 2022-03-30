مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون محيط مدينة عين عيسى وطريق (إم فور) شمال الرقة

الرقة-سانا

قصفت مجموعات إرهابية مرتبطة بالاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي إم فور شمال الرقة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن محيط عين عيسى وطريق إم فور بريف الرقة الشمالي شهدا قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة من قبل المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي خلال الساعات القليلة الماضية.

وبينت المصادر أن القصف أدى إلى اضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالات ذعر بينهم وشل الحركة على الطريق الدولي وفي القرى والبلدات المجاورة.

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