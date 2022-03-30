استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين باعتداء إرهابي شمال درعا

درعا-سانا

استشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة بريف درعا الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا أن مجموعة إرهابية “هاجمت بالأسلحة الرشاشة دورية للشرطة على الأتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وانفجرت أمس الأول عبوة ناسفة زرعها إرهابيون لاستهداف السيارات العابرة على جانب الطريق الواصل بين صوامع حبوب غرز وبلدة أم المياذن بريف درعا الجنوبي الشرقي دون وقوع خسائر تذكر.