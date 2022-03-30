مدفيديف: النظام المالي العالمي الحالي مقبل على التغيير

موسكو-سانا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن النظام المالي العالمي الحالي مقبل على التغيير مشدداً على “أن النظام المالي لن يستمر إذ عرضه ضامنوه للخطر أكثر من اللازم”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مدفيديف قوله عبر قناته في التلغرام اليوم “بينما يواصل خصومنا عملهم غير المثمر يتجه العالم تدريجياً نحو منطق جديد للعلاقات الاقتصادية العالمية ونحو نظام مالي محدث” مشيراً إلى أن الحظر على تصدير موارد الطاقة الروسية شكل ضربة للمستهلكين الغربيين العاديين كما أن العقوبات ضد روسيا لم تحقق النتائج التي تحدث عنها القادة الغربيون.

وفيما يتعلق بالدولار تحدث مدفيديف عن أن حقبة العملات الإقليمية قادمة وأن الثقة في عملات احتياطية مثل الدولار واليورو تتلاشى.

يذكر أن موسكو وفي ظل العقوبات الغربية التي فرضت عليها قررت تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل.

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