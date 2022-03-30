الصليب الأحمر الروسي يعلق على مقاطع تعذيب عسكريين روس بأوكرانيا

موسكو-سانا

طلبت لجنة الصليب الأحمر الروسي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوة الأطراف الأوكرانية لمراعاة القانون الإنساني بعد نشر مقاطع فيديو تظهر تعذيب عسكريين روس بأوكرانيا مشيرة إلى أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 تحدد ضرورة المعاملة المناسبة للأسرى.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس لجنة الصليب الأحمر الروسي بافيل سافتشوك قوله اليوم في حديث لوكالة نوفوستي: “تنحصر مهمة الصليب الأحمر الروسي في تخفيف معاناة الناس وحماية حياتهم وصحتهم وكذلك ضمان احترام حياة الإنسان في كل الأحوال الممكنة”.

وأضاف: “تسجيلات الفيديو المتداولة على الإنترنت أظهرت جنودا أوكرانيين يسخرون من الأسرى الروس ومن جهة أخرى تحظر المادة الـ17 لاتفاقية جنيف الثالثة التعذيب الجسدي والمعنوي وتنص المادة الـ130 على أن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية تعد انتهاكاً جدياً للاتفاقية لذا آمل بأن تساعدنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حل هذه المسألة الصعبة”.

ونشرت سابقاً مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار على أسرى الحرب الروس في إحدى قواعد القوميين المتطرفين الأوكرانيين في منطقة خاركوف وكلف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين لجنته بمتابعة وتوثيق جميع ملابسات سوء معاملة القوميين الأوكرانيين تجاه الجنود الروس الذين تم أسرهم.

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