لحظة بلحظة… 35 يوماً على العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزيرة الثقافة الإماراتية تزور الجناح السوري بـ (إكسبو 2020 دبي)
2022-03-29
المهندس مخلوف يزور أجنحة الإمارات وإيران وروسيا وسورية في (إكسبو 2020 دبي)
2022-03-29
مخلوف خلال مشاركته في أسبوع المناخ في دبي: من حق سورية الوصول إلى صناديق التمويل المناخية والبيئية
2022-03-29
بيكماتوف: الغرب يتحمل مسؤولية المعاناة التي يعيشها السوريون
2022-03-29
سفاف خلال مشاركتها في جلسة (فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات) في الإمارات: تزايد الوعي بأهمية دور المرأة
2022-03-28
مصادر روسية: نقل دفعة جديدة من الإرهابيين الموجودين في سورية إلى أوكرانيا عبر تركيا
2022-03-28
مسؤول برلماني جزائري: العلاقات مع سورية نموذج لحسن العلاقات العربية العربية
2022-03-28
محليات
القبض على ثمانية أشخاص من متعاطي ومروجي المخدرات في دمشق
2022-03-29
دورة تعليم حياكة الصوف لـ 14 سيدة ريفية في ريف دمشق
2022-03-29
اللاذقية… دورة تدريبية لرفع كفاءة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية
2022-03-29
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-03-29
معرض للمشغولات اليدوية في ثانوية الفنون النسوية الأولى في حلب
2022-03-29
مجلس الشعب يقر عدداً من مشاريع القوانين
2022-03-29
بمشاركة نحو 100 شركة.. انطلاق فعاليات معرضي سيريا بلاست وكيم إكسبو 2022
2022-03-29
رياضة
الكاميرون يتأهل لمونديال 2022 على حساب الجزائر
2022-03-30
4 ميداليات جديدة لسورية في البطولة العربية للمصارعة
2022-03-30
السنغال يتأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر
2022-03-29
غانا تبلغ كأس العالم 2022 بعد التعادل مع نيجيريا
2022-03-29
بتعادله مع نظيره العراقي… منتخب سورية لكرة القدم للرجال يختتم مشاركته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
2022-03-29
تأهل العربي للدور الثاني لبطولة كأس الجمهورية بكرة القدم للبراعم
2022-03-29
غداً انطلاق بطولة شامنا الدولية لألعاب القوى
2022-03-29
اقتصاد
موسكو: نقل 125 طائرة أجنبية إلى السجلات الروسية
2022-03-30
الروبل الروسي يرتفع مجدداً أمام الدولار الأمريكي
2022-03-29
الدواجن: إنتاج 31 مليون بيضة مائدة خلال 3 أشهر
2022-03-29
رجال أعمال صرب يبحثون عن فرص استثمارية في طرطوس
2022-03-29
البطاطا في صالات السورية للتجارة بـ 2000 في السويداء وحماة
2022-03-29
مخلوف خلال مشاركته في أسبوع المناخ في دبي: من حق سورية الوصول إلى صناديق التمويل المناخية والبيئية
2022-03-29
الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع
2022-03-29
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الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 65 ووفاة حالتين
لحظة بلحظة… 35 يوماً على العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس
2022-03-30
القوات الأوكرانية تجدد قصفها لوغانسك ودونيتسك بالقذائف والصواريخ
2022-03-30
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