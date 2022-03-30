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لحظة بلحظة… 35 يوماً على العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس

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مراسلة سانا: انطلاق فعاليات مؤتمر (الطفولة المبكرة في سورية بين تحديات الحرب وجائحة كورونا) في جامعة تشرين باللاذقية

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