موسكو: نقل 125 طائرة أجنبية إلى السجلات الروسية

موسكو-سانا

أعلنت شركة روسيا للطيران ضم طائراتها الأجنبية البالغ عددها 125 طائرة إلى سجلات الطيران الروسية وذلك لحمايتها من العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن متحدث باسم الشركة قوله اليوم “إن جميع الطائرات العاملة لدى الشركة نقلت إلى سجلات الطيران الروسية.. ويتم تنفيذ جميع الإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة” موضحاً أن الحصول على شهادات الطيران الروسية يسمح للشركة بالاستمرار في استخدام أسطول الطائرات التي ترفع العلم الروسي لتنفيذ رحلات جوية دون انقطاع.

وأشار ممثل الشركة إلى أنه سيتم استخدام طائرات (إس إس ج 100) الروسية التي لا يمكن للدول التي فرضت العقوبات مصادرتها وذلك لمتابعة سير الرحلات إلى الدول الأجنبية.

وتم مؤخراً وبقرار من الرئيس فلاديمير بوتين تسجيل 734 طائرة أجنبية بالسجلات الروسية رداً على العقوبات الغربية.

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