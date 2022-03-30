الصين تطلق بنجاح ثلاثة أقمار صناعية جديدة

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 11 ودخلت مدارها المخطط له مشيرة إلى أن الأقمار الصناعية الثلاثة (تيانبينغ2 إيه – تيانبينغ2 بي – وتيانبينغ2 سي) ستوفر خدمات مثل مسح بيئة الفضاء الجوي وتصحيح نموذج التنبؤ المداري.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة الـ 413 لسلسلة الصواريخ الحاملة (لونغ مارش).

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