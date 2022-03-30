٤ ميداليات جديدة لسورية في البطولة العربية للمصارعة

الرياض-سانا

واصل منتخبنا الوطني للمصارعة عروضه ونتائجه الجيدة في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للمصارعتين الحرة والرومانية للناشئين والشباب المقامة في السعودية.

وحقق علي ديركي الميدالية الذهبية في منافسات وزن ٦٥كغ و علي نشيواتي الميدالية الفضية لوزن ١٢٥ و أنور شرفاتي فضية وزن ٩٣كغ وأحمد عبيد الميدالية البرونزية لوزن ٧٧كغ.

وبهذه النتائج بات رصيد منتخبنا خلال اليومين الأول والثاني ٨ ميداليات متنوعة ( ٢ذهب- ٣فضة- ٣برونز ) ليحصل على المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الشباب من بين ١٢ منتخبا مشاركا في منافسات البطولة.

يذكر أن منافسات المصارعة الرومانية لفئة الناشئين تقام اليوم (الأربعاء) فيما تقام منافسات المصارعة الحرة لهذه الفئة غدا الخميس.

محمد الخاطر