السنغال يتأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر

دكار-سانا

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما تغلب على منتخب مصر بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد ديامينياديو في إياب الدور الفاصل المؤهل عن تصفيات قارة أفريقيا.

وكان منتخب السنغال فاز في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-0 بهدف سجله بولاي ديا في الدقيقة الـ 4 ليتعادل المنتخبان بعد فوز مصر ذهابا بالنتيجة نفسها إلا أن ركلات الترجيح حسمت الموقف لصالح السنغال.

سجل لمنتخب مصر في ركلات الترجيح عمرو السولية وأضاع محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات جزاء خلال تهديفهم.

فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأضاع كاليدو كوليبالي وساليو سييس.