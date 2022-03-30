وزيرة الثقافة الإماراتية تزور الجناح السوري بـ (إكسبو 2020 دبي)

دبي-سانا

زارت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي وتجولت في أقسامه.

واطلعت الوزيرة برفقة الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة على المعروضات الفنية والثقافية المتنوعة من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع إلى أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

وأبدت إعجابها بمعروضات الجناح السوري التي تقدم فرصة للتعريف بالثقافة والفنون السورية.

وكان في استقبال الوزيرة الإماراتية أيضاً الدكتور غسان عباس رئيس بعثة الجمهورية العربية السورية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمفوض العام للجناح السوري في إكسبو 2020 دبي والمهندس خالد الشمعة مدير الجناح وأعضاء من فريق إدارة الجناح.