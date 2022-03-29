البنتاغون يخصص دعماً مالياً لتنظيمات إرهابية في ميزانية 2023

واشنطن-سانا

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” مبلغ 542 مليون دولار من ميزانيته لعام 2023 لبرنامج تدريب وتجهيز مجموعات إرهابية من بينها ميليشيات “قسد” المسلحة في سورية.

وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم مشروع ميزانية السنة المالية 2023 إلى الكونغرس للمصادقة عليه يتضمن 813 مليار دولار للإنفاق الدفاعي.

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون تم تخصيص مبلغ 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المدرجة في إطار مزاعم مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق دون تحديد الحصة المخصصة لكل تنظيم.

وكانت الإدارة الأمريكية خصصت 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز في السنة المالية 2022 منها 177 مليون دولار لدعم مجموعات إرهابية في سورية.

ومع ارتفاع الموازنة الدفاعية بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع تلك التي رصدت العام الجاري طلبت وزارة الدفاع الأمريكية في إنفاقها للسنة المقبلة رصد 133 مليار دولار لتطوير الصناعات العسكرية المسيرة.

وتقترف عصابات “داعش” وميليشيات “قسد” مجازر بحق المدنيين وتتسبب بتدمير هائل في البنى التحتية في شمال سورية بمشاركة قوات الاحتلال الأمريكي وخاصة سلاح الطيران الذي يشارك بشكل همجي في هذه الجرائم التي يسقط ضحيتها مدنيون أبرياء.

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