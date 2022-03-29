الصين تحذر الولايات المتحدة من دعم استقلال تايوان بذريعة الديمقراطية

بكين-سانا

حذرت الصين الولايات المتحدة مجدداً من دعم قوى استقلال تايوان تحت ذريعة الديمقراطية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله في مؤتمر صحفي رداً على زيارة دامون ويلسون رئيس “جمعية نيد” الأمريكية غير الحكومية إلى تايوان إنه “على الرغم من أن المنظمة تدعي أنها غير رسمية وغير ربحية إلا أنها ارتكبت أعمالاً مشينة كاختراق القيم الأمريكية وتخريب أنظمة الدول الأخرى والتحريض على الحركات المناهضة للحكومة” مشيراً إلى أن “هذه الحركات ممولة من الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض”.

وأشار وانغ إلى أن “زيارة ويلسون الى تايوان تحت مسمى الديمقراطية تروج للسموم التي تشجع على الانقسام بدلاً من الوصفات الفعالة للديمقراطية” موضحاً أن “تلك المنظمة لطالما تواطأت مع الجماعات المناهضة للحكومة في العديد من البلدان وأنها أداة للولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بغية خدمة مصالحها الخاصة”.

وحذر وانغ الولايات المتحدة وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من تشجيع “استقلال تايوان” بذريعة الديمقراطية معتبراً أن الديمقراطية ليست درعاً لاستقلال تايوان.

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