منظمة اجتماعية تدعو الأمم المتحدة لوقف التمييز ضد الروس في دول الغرب

موسكو-سانا

دعا الرئيس المناوب لجمعية الشعوب السلافية في القرم رومان تشيغرينيتس الأمم المتحدة إلى وقف التمييز ضد الروس في الغرب.

وقال تشيغرينيتس في كلمة موجهة إلى المشاركين في الدورة الـ 49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم كما نقلت وكالة نوفوستي: “من غير المقبول أن تتعرض للتمييز الفئات الأقل حماية من الناس وهناك أمثلة حيث تعرض التلاميذ الروس في المدارس وروض الأطفال للضرب والإهانة في بلدان بالاتحاد الأوروبي” مؤكداً أن رهاب الروس والبيلاروسيين الذي يتزايد في البلدان الأوروبية يجب إدانته ووقفه.

وأضاف: “علينا أن نقدم أكبر قدر من الدعم لمواطنينا وأي نزاعات على أساس الانتماء القومي مرفوضة ويجب معاقبتها داعياً المشاركين في دورة مجلس حقوق الإنسان إلى زيارة القرم التي على استعداد لمشاركة خبراتها الناجحة في استئصال العنصرية.