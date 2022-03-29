القبض على ثمانية أشخاص من متعاطي ومروجي المخدرات في دمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على ثمانية أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة المخدرات وبناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق حول وجود أشخاص في محلة “نهر عيشة” يقومون بتعاطي وترويج المواد المخدرة تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على ستة أشخاص ومصادرة كمية كيلو وستمئة وخمسين غرام من مادة الحشيش المخدر و70 حبة مخدرة نوع كبتاغون و70 ظرف حبوب مخدرة نوع بلاريكا.

ووفق البيان أوقف فرع مكافحة المخدرات بدمشق أيضا شخصين في محلة “الميدان” وضبط بحوزتهم 1400 حبة مخدرة نوع كبتاغون و30 غراماً من مادة الكريستال المخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وأن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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