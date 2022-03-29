دورة تعليم حياكة الصوف لـ 14 سيدة ريفية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

خضعت 14 سيدة في محافظة ريف دمشق من ذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة لدورة تدريبية تعلمن من خلالها حياكة الصوف على مكنة التريكو بشكل يمكنهن من إعالة أسرهن وتحسين وضعها المعيشي.

مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة نفذت بالتعاون بين دائرتي التنمية الريفية الزراعية والأسرية والتأهيل والتعليم الزراعي وجمعية خاتون التراثية والثقافية بهدف مساعدة النساء الريفيات اللوات فقدن المعيل بشكل خاص والاهتمام بهن لتأمين مصدر دخل لأسرهن بشكل عام.

زيادة لفت إلى أن النساء تعلمن أيضاً خلال الدورة تدوير الصوف لقديم واستخدامه من جديد لصناعة منتجات متنوعة مشيراً إلى أن دائرة التنمية الريفية حريصة على الاستمرار بمثل هذه الدورات واستقطاب المزيد من النساء اللواتي فقدن معيلهن في المحافظة لمساعدتهن على إقامة مشاريع متناهية الصغر تساعدهن في حياتهن المعيشية.

سفيرة إسماعيل

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