معرض للمشغولات اليدوية في ثانوية الفنون النسوية الأولى في حلب

حلب-سانا

افتتحت مديرية التربية في محافظة حلب اليوم معرض المشغولات اليدوية لطالبات ثانوية الفنون النسوية الأولى ويتضمن أعمالاً ومعروضات متنوعة من الصوف والكروشيه والتطريز والخياطة وتدوير توالف البيئة والرسم على الخشب.

وفي تصريحات لمراسلة سانا أوضح مدير التربية المهندس مصطفى عبد الغني أن المعرض يجسد الجانب العملي للتعليم وتدريب الطالبات وتعزيز مهاراتهن العملية وتتويج أعمالهن.

وبينت رئيسة دائرة التعليم المهني والتقني المهندسة إيمان عبد القادر أن المعرض يسهم بتنمية مواهب الطالبات عبر ربط المعارف النظرية بالخبرات العملية وتعزيز روح العمل الجماعي بينما لفتت مديرة الثانوية يمامة تركماني إلى سعي المدرسة لتعليم الطالبات حرفة للانطلاق إلى سوق العمل.

بريوان محمد