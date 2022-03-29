ضمن حملة الكشف المبكر عن السرطان.. مشفى الدريكيش يواصل تقديم خدماته

طرطوس-سانا

يواصل المركز المخصص للكشف المبكر عن السرطان في مشفى الدريكيش الوطني بطرطوس تقديم خدماته للمرضى والمراجعين وذلك ضمن فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطانات (عنق الرحم والثدي والبروستات) التي انطلقت بداية آذار الجاري.

وبين مدير المشفى الدكتور محي الدين عيسى لمراسلة سانا أن المشفى مجهز بمخبر لسحب عينات الدم للكشف عن سرطان البروستات وبجهاز ماموغراف خاص بتصوير الثدي ومكان خاص لأخذ لطاخة عنق الرحم للسيدات.

مديرة المنطقة الصحية بالدريكيش الدكتورة هنادي دبرها أوضحت أن المركز يقوم بتأمين وسائل نقل مجانية للمراجعين ذهاباً وإياباً وذلك بالتعاون مع المراكز الصحية المنتشرة في المناطق التابعة للمدينة مشيرة إلى الإقبال الجيد من قبل المواطنين على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن السرطانات الثلاثة وذلك نتيجة الثقافة التوعوية التي يقدمها فريق الصحة الإنجابية للأهالي بشكل دوري.

رئيسة قسم التمريض العام بالمشفى رولا شوكت حسن أكدت استعداد الكوادر الصحية بالمشفى لاستقبال المواطنين المراجعين لإجراء الكشف المبكر عن السرطانات الثلاثة.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency