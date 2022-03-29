ميدينسكي: المفاوضات مع كييف بناءة وتلقينا مقترحات لدراستها

اسطنبول-سانا

كشف رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي أن كييف قدمت مقترحا خطيا بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية.

وقال ميدينسكي في تصريح للصحفيين بعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والاوكراني في اسطنبول اليوم إن “الوفد الأوكراني قدم مقترحات تؤكد سعي بلاده لتكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية مع التخلي عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الكيميائية والبيولوجية وحظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية في الأراضي الأوكرانية”.

وأوضح ميدينسكي أن المفاوضات كانت بناءة حيث تلقينا مقترحات من الجانب الأوكراني لدراستها كما تمت صياغة موقفه بصورة مفهومة لإدراجه في الاتفاق ليتم النظر فيه في المستقبل القريب مع وجود شرط العمل السريع وإيجاد الحلول الوسط لافتا إلى أن “إمكانية الوصول إلى السلام باتت قريبة جدا”.

وفيما يتعلق بالشكل المقترح للاتفاقية بين ميدينسكي أنه يقوم على أن تتم صياغة اتفاقية ثم الموافقة عليها من قبل المفاوضين ليصدق عليها وزيرا خارجية البلدين في الاجتماع ومن ثم تتم مناقشة إمكانية اجتماع رئيسي البلدين للتوقيع عليها لافتا إلى أن المسألة ليست سهلة ولا سيما أن الاجتماع قد يكون متعدد الأطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والأمن في أوكرانيا.

وحول إمكانية الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اشار رئيس الوفد الروسي الى أن ذلك ممكن لكن بالتزامن مع التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزيري الخارجية.

بدوره قال نائب وزير الدفاع الروسي في بيان عقب المحادثات الروسية الأوكرانية “إن هذه المحادثات تتحول الى المجرى التطبيقي ووزارة الدفاع الروسية انطلاقا من ذلك وبهدف زيادة الثقة المتبادلة وإنشاء ظروف ملائمة لمواصلة المحادثات وتحقيق الهدف الختامي أي التوقيع على الاتفاقية المشار إليها آنفا تم اتخاذ القرار حول تخفيض النشاط العسكري في مسار كييف ومسار تشيرنيغوف”.

ودعا نائب وزير الدفاع الروسي ممثلي أوكرانيا إلى الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ولا سيما اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية مع أسرى الحرب الروس والتخلي عن تطبيق واستخدام التعذيب بحقهم.

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