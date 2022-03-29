موسكو تطالب سلطات كييف بالإفراج عن أربعة موظفين تحتجزهم قبل شهر

موسكو-سانا

طالبت روسيا اليوم سلطات النظام في كييف بالإفراج عن أربعة موظفين روس احتجزتهم قبل شهر وهم يؤدون عملاً تعاقدياً مع أوكرانيا.

ونقلت روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تطالب سلطات كييف بالإفراج عن الموظفين الأربعة الذين يعملون في شركة تابعة لوكالة الطاقة الذرية الروسية روس أتوم كانوا توجهوا إلى المحطة الكهروذرية في مقاطعة ريفنا في أوكرانيا لتسليم شحنة خاصة إلى هذه المحطة وفقاً للالتزامات التعاقدية موضحة أن الجانب الأوكراني يحتجزهم منذ أكثر من شهر.

ودعت زاخاروفا الجانب الأوكراني للإفراج عنهم وتأمين عودتهم الآمنة إلى روسيا مشيرة إلى أنه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدة في هذا الأمر.

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