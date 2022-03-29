بتعادله مع نظيره العراقي… منتخب سورية لكرة القدم للرجال يختتم مشاركته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

أبوظبي-سانا

اختتم منتخب سورية لكرة القدم للرجال مشاركته في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بالتعادل مع نظيره العراقي بهدف لمثله وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي.

منتخبنا بدأ المباراة بضغط هجومي أثمر عن هدف مبكر سجله علاء الدين الدالي في الدقيقة الثالثة ليتبادل بعدها الفريقان الهجمات حتى الدقيقة الـ 31 ليدرك المنتخب العراقي التعادل عن طريق أيمن حسين ومرت الدقائق دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ومع ختام مشاركته في التصفيات بقي منتخبنا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ضمن المجموعة الأولى بالدور الحاسم وقد فقد فرصته بالتأهل إلى الملحق المؤهل لكأس العالم.

وتأهل منتخبا إيران وكوريا الجنوبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بحلولهما أولاً وثانياً في المجموعة الأولى من التصفيات بالدور الحاسم وبلغ منتخب الامارات الملحق التأهيلي بحلوله بالمركز الثالث بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية اليوم بهدف دون رد.

ولعب منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت القائمة أحمد مدنية وخالد كردغلي وسعد أحمد وثائر كروما وعمرو جنيات ومحمد المرمور وكامل حميشة ومحمد العنز ومحمود المواس وعلاء الدين الدالي ومارديك مارديكيان.

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