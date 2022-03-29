مجلس الشعب يقر عدداً من مشاريع القوانين

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأقر المجلس عدداً من مشاريع بعد مناقشتها بشكل مستفيض وجاء في مقدمتها مشروع القانون المتعلق بتعديل المادتين 1 و2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2000 وتعديلاته لجهة رفع سقف صلاحية الوزير المختص والسلطة الادنى بتصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري والاستثماري.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتعلق بالرسوم المالية لبدل الخدمات التي تتقاضاها وزارة السياحة ومشروع القانون المتعلق برسوم تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رفعت الجلسة التي حضرها وزراء النقل المهندس زهير خزيم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني والمالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من يوم غد الأربعاء.

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