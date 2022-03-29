البطاطا في صالات السورية للتجارة بـ 2000 في السويداء وحماة

السويداء وحماة-سانا

بدأ فرعا المؤسسة السورية للتجارة في محافظتي السويداء وحماة اليوم طرح كميات من مادة البطاطا في صالاتهما بسعر قدره 2000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وذكر مدير فرع المؤسسة في السويداء ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المطروحة في صالة المدينة للخضار هي من النوعية المصرية المستوردة وبأسعار أقل من السوق وتتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي.

ولفت غانم إلى أن فرع المؤسسة مستمر باستجرار كميات من الخضار والفواكه بشكل يومي وطرحها في الصالة تماشياً مع مواصلة توفير تشكيلة من المواد الغذائية والكهربائيات والمنظفات في باقي الصالات.

بدوره بين مدير فرع المؤسسة في حماة المهندس حيدر اليوسف في تصريح مماثل أن طرح البطاطا في صالات السورية للتجارة يأتي في إطار تدخلها الإيجابي في السوق بكمية 20 طناً موضحا أن الفرع طرح أيضاً 50 طناً من مادة التفاح التي تم استجرارها من محافظة السويداء وهذا التدخل يأتي في إطار عمل المؤسسة.

وأوضح اليوسف أنه تمت المباشرة بطرح سلة متنوعة من المواد الغذائية والتموينية من السمون النباتية والمربيات ودبس البندورة والمعلبات إضافة إلى طرح زيت بذور القطن خلال الأسبوع المقبل ومادة البرغل التي سيتم استجرارها من شركة تجفيف البصل والخضار في سلمية.

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