روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من سفارات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم إلغاء اعتماد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية وطردهم من روسيا في رد بالمثل على خطوات تلك الدول.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم وفقا لموقع روسيا اليوم: “تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفين في السفارات الروسية في دول البلطيق هذه”.

وجاء في البيان.. “بناء على مبدأ المعاملة بالمثل تم الإعلان عن إلغاء اعتماد 4 موظفين في سفارة ليتوانيا و3 في سفارة لاتفيا و3 موظفين في سفارة إستونيا ومكتب بيسكوف للقنصلية العامة الإستونية في مدينة بطرسبورغ”.

وطالبت الخارجية الروسية بأن يغادر الدبلوماسيون المعنيون أراضي روسيا خلال نفس المهلة التي منحت للدبلوماسيين الروس لمغادرة دول البلطيق.

وكانت الوزارة استدعت في وقت سابق اليوم سفراء الدول المذكورة لتبلغهم بقرار طرد عدد من دبلوماسيي بلدانهم من أراضي روسيا.

وقررت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في الـ 18 من الشهر الجاري طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي وفي خطوة تأتي على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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