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عــاجــل الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) لإبلاغهم بقرار موسكو طرد عدد من دبلوماسييهم من الأراضي الروسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

مراسل سانا: مركز التسوية في بلدة عسال الورد بريف دمشق يشهد في يومه الثاني حضوراً كثيفاً للمطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة

2022-03-29

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الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) لإبلاغهم بقرار موسكو طرد عدد من دبلوماسييهم من الأراضي الروسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

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