مراسل سانا: مركز التسوية في بلدة عسال الورد بريف دمشق يشهد في يومه الثاني حضوراً كثيفاً للمطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة