مراسل سانا: مركز التسوية في بلدة عسال الورد بريف دمشق يشهد في يومه الثاني حضوراً كثيفاً للمطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بيكماتوف: الغرب يتحمل مسؤولية المعاناة التي يعيشها السوريون
2022-03-29
سفاف خلال مشاركتها في جلسة (فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات) في الإمارات: تزايد الوعي بأهمية دور المرأة
2022-03-28
مصادر روسية: نقل دفعة جديدة من الإرهابيين الموجودين في سورية إلى أوكرانيا عبر تركيا
2022-03-28
مسؤول برلماني جزائري: العلاقات مع سورية نموذج لحسن العلاقات العربية العربية
2022-03-28
سورية تشارك في معرض مينسك الدولي للكتاب
2022-03-27
وقفة تضامنية للجالية السورية في روسيا دعماً لعملية حماية سكان دونباس
2022-03-26
فعاليات مميزة للجناح السوري ضمن معرض إكسبو دبي في أسبوعه الأخير
2022-03-25
محليات
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-03-29
إصابة شخصين جراء حادث سير على أوتوستراد المزة بدمشق
2022-03-28
السورية للاتصالات تعلن عن حاجتها للتعاقد مع عدد من العاملين
2022-03-28
السورية للاتصالات: تحصيل الفواتير الهاتفية عن شهري كانون الثاني وشباط بدءاً من اليوم
2022-03-28
تأمين الخدمات للأهالي في منطقة عز الدين بريف حمص الشمالي
2022-03-28
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-03-28
بتكلفة 750 مليون ليرة.. تأهيل خطوط وشبكات كهربائية في ريف إدلب
2022-03-28
رياضة
4 ميداليات متنوعة لسورية في البطولة العربية للمصارعة
2022-03-29
إيران تتوج ببطولة آسيا الشاطئية لكرة اليد
2022-03-29
الاتحاد و الجلاء والحرية يتغلبون على الطليعة والنواعير وحطين في دوري كرة السلة للرجال
2022-03-28
هازارد يغيب عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم
2022-03-28
فودا سيترك تدريب النمسا عقب الفشل في التأهل لكأس العالم
2022-03-28
الإيطالي سينر إلى ثمن نهائي بطولة ميامي
2022-03-28
رئيس الاتحاد الروسي للتنس يؤكد إقامة بطولة كأس الكرملين 2022
2022-03-28
اقتصاد
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف زيادة الطلب في الصين
2022-03-29
ارتفاع المديونية الخارجية للتشيك مع نهاية العام الماضي
2022-03-29
الدولار يتراجع أمام الروبل الروسي
2022-03-29
ديسكالزي: استبدال الطاقة الروسية ليس بالأمر السهل
2022-03-28
ضبوط تموينية في عدد من مناطق ريف دمشق
2022-03-28
استمرار توزيع الدفعة الثانية من السماد على المزارعين في القنيطرة
2022-03-28
زراعة 1178 هكتاراً بمحصول البطاطا الربيعية في الغاب
2022-03-28
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الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) لإبلاغهم بقرار موسكو طرد عدد من دبلوماسييهم من الأراضي الروسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل
مراسل سانا: مركز التسوية في بلدة عسال الورد بريف دمشق يشهد في يومه الثاني حضوراً كثيفاً للمطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة
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najwa
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