الدفاع الروسية: تدمير قاعدة كبيرة للوقود في محيط بلدة كليفان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قاعدة كبيرة للوقود في محيط بلدة كليفان في محافظة روفنو الأوكرانية بصواريخ جوية مجنحة عالية الدقة مساء أمس مشيرة إلى أنه كان يجري من تلك القاعدة تزويد المعدات الأوكرانية بالوقود في ضواحي كييف.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للقوى الجوفضائية الروسية أسقطت خلال الليل 3 مسيرات أوكرانية في بلدة تشيرنوبايفكا كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي 68 من المنشآت الحربية الأوكرانية بينها 3 مراكز للقيادة و4 منظومات للدفاع الصاروخي المضاد بما فيها 3 من طراز بوك م1 وواحدة من طراز أوسا ومحطة واحدة راديورادارية و5 راجمات للصواريخ ومستودعان للذخيرة و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم و19 من مواقع حشد المعدات القتالية والمراكز المحصنة.

وأوضح كوناشينكوف أنه تم منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا إسقاط 123 طائرة و74 مروحية و311 طائرة مسيرة و1738 من الدبابات والآليات المدرعة الأخرى و181 من الراجمات الصاروخية و726 من مدافع الميدان والهاون وكذلك 1592 من المركبات العسكرية الخاصة.

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