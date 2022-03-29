4 ميداليات متنوعة لسورية في البطولة العربية للمصارعة

الرياض-سانا

حقق منتخب سورية للمصارعة أربع ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزيتين) في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين للمصارعتين الرومانية والحرة التي تستضيفها السعودية.

وأحرز الميدالية الذهبية علي نشيواتي في المصارعة الرومانية لفئة الشباب في منافسات وزن 130 كغ ونال الميدالية الفضية محمد عبيد لوزن 72 كغ وعمار طحان برونزية وزن 63 كغ وأنور شرفاوي برونزية وزن 92 كغ.

ويشارك في البطولة 180 لاعباً يمثلون 12 دولة هي “سورية- السعودية- اليمن- العراق- الإمارات – الجزائر – مصر – المغرب- تونس- الأردن – فلسطين- السودان”.

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