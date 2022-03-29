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مهمات قتالية للمروحيات الروسية في تشيرنيغوف الأوكرانية-فيديو

2022-03-29

موسكو-سانا

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقطع فيديو لتنفيذ طواقم المروحيات الروسية مهمات قتالية في محيط محافظة تشيرنيغوف الأوكرانية في إطار العملية الخاصة لحماية دونباس.

ويظهر المقطع وصول مروحيات إلى المواقع المتقدمة للقوات الروسية في محافظة تشيرنيغوف للمشاركة في حماية قافلة معدات هندسية ثقيلة وشاحنات محملة بالمواد الغذائية.

وتولت المروحيات والمسيرات ووحدات الاستطلاع على سيارات مصفحة من طرازي (تيغر وتايفون) تنفيذ مهمات الاستطلاع لضمان مسار أمن القافلة وفق ما أظهر الفيديو.

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