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دونيتسك: مقتل شخصين وإصابة 29 آخرين بقصف أوكراني

2022-03-29

دونيتسك-سانا

أعلن إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أمس بالمدفعية وراجمات الصواريخ أراضي الجمهورية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 29 آخرين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باسورين قوله في لقاء تلفزيوني: “تم قصف أراضي الجمهورية بأكثر من 250 قذيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية” موضحاً أن هذا القصف الأوكراني تسبب بتدمير 26 منزلاً بشكل كلي أو جزئي.

ولفت باسورين إلى أنه من المحتمل ارتفاع عدد الجرحى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

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