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صربيا تقترح استضافة المفاوضات بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة

2022-03-28

بلغراد-سانا

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في حال اعتبر الطرفان ذلك ضرورياً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فوتشيتش قوله في تصريح اليوم “نحن لا نتدخل في أي شيء وإذا اعتبر أحد أن بلغراد هي مكان جيد لأي شيء من هذا القبيل فنحن مسرورون لعرضها على أصدقائنا الأوكرانيين والروس” مشيراً إلى أن بلاده ترغب في إحلال السلام بأسرع ما يمكن ومن شأن ذلك أن يكون أفضل خبر في العالم.

واتفقت روسيا وأوكرانيا أمس على عقد جولة جديدة من المفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وكان وفدا موسكو وكييف عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري خارجية البلدين سيرغى لافروف وديميتري كوليبا.

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