روسيا تؤكد استعدادها للتعاون الإنساني عبر مجلس الأمن في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعربت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة عن استعداد بلدها للتعاون مع مجلس الأمن حول المسار الإنساني في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن البعثة قولها: “لقد أحطنا علما بالبيان الصادر اليوم عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا فيه روسيا إلى ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل العمليات الإنسانية”.

وأضافت البعثة “ما زلنا مستعدين للتعاون مع زملائنا في مجلس الأمن حول المسار الإنساني في أوكرانيا ونحن منفتحون على مناقشة جميع السبل كما أن الممرات الإنسانية اليومية مفتوحة وتضمن القوات الروسية أمن كل من يريد الخروج من مدنية ماروبول في جمهورية دونتيسك”.

ووصفت البعثة العاملين في المنظمة الدولية بالمجال الإنساني في أوكرانيا بأنهم رهينة للأهداف الجيوسياسية لأسياد كييف الغربيين.

وأعربت البعثة عن أسفها لأن غوتيريش لم يقيم تصرفات أعضاء الأمم المتحدة التي نسفت جهود الوفد الروسي التي دعت إلى استيفاء جميع الأطراف شروط عمل العاملين في المجال الإنساني في أوكرانيا.

وكان مجلس الأمن الدولي امتنع في الـ 23 من الجاري اليوم عن الموافقة على مشروع القرار الروسي الذي يدعو لضمان إجلاء المدنيين وتوفير الحماية الكاملة لهم وللكوادر الطبية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

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