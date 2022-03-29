روسيا تفتح ممراً بحرياً لخروج السفن الأجنبية المحاصرة في موانئ أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممر بحري إنساني لخروج السفن الأجنبية المحاصرة في الموانئ الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ميخائيل ميزينتسيف قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى الوزارة أن “القوات المسلحة الروسية تفتح يومياً من الـ 8 صباحاً حتى الـ 7 مساء بتوقيت موسكو ممراً بحرياً إنسانياً وهو آمن وطوله 80 ميلاً بحرياً في اتجاه جنوب الغرب وعرضه 3 أميال” مشيراً إلى أنه لا تزال أكثر من 60 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية .

وأكد ميزينتسيف أن الجانب الأوكراني لم يظهر حتى الآن استعداده لضمان أمن السفن الأجنبية ويتجنب التفاعل في حل هذه المشكلة.

ولا يسمح تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية والإقليمية للسفن بالإبحار بأمان إلى عرض البحر.

وقامت البحرية الروسية بإزالة حقول الألغام في بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة في عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأسود.

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