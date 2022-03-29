حلب-سانا

بدأت اليوم فعاليات ملتقى الشهباء الشعري الثاني في حلب احتفاء بيوم الشعر العالمي بمشاركة مجموعة من الشعراء على مسرح المركز الثقافي العربي في العزيزية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين جابر الساجور مدير ثقافة حلب أهمية الاحتفال بعيد الشعراء من خلال هذا الملتقى الذي يضم كوكبة من شعراء المدينة ويجمع بين أجيال مختلفة ويتيح الفرصة للشباب لتجديد حضور حلب كمدينة للفن والشعر والحضارة.

ومن المشاركين قدمت الشاعرة وفاء شربتجي مجموعة قصائد وجدانية مشيرة إلى أهمية الملتقى الذي يخلق تفاعلا بين الشعراء ولاسيما الشباب منهم.

وقدم الشاعر عبد الجواد الصالح قصيدة بعنوان الشام وربة الينبوع مبيناً أهمية هذه النشاطات الثقافية الهادفة التي تعنى بالحراك الفني والأدبي والثقافي.

زينب شحود