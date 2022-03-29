بقعة ضوء في ثقافي صافيتا يجمع تجارب فنية لجيلين مختلفين

طرطوس-سانا

ضم معرض الفن التشكيلي الذي أقيم في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة صافيتا اليوم 43 لوحة فنية قدمها الفنانان التشكيليان كارمن جبور وعدنان سمعان بمشاركة مواهب شابة من أبناء المدينة.

المعرض الذي يحمل عنوان بقعة ضوء عرض المشاركون فيه مجموعة من أعمالهم التي تنوعت بين المدارس السريالية والتصويرية والتجريدية والطبيعة الصامتة بتقنيات مختلفة من الباستيل والزيتي والترابي و التظليل بالرصاص.

وذكرت رئيسة المركز الثقافي في صافيتا رانيا عبد اللطيف في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض فرصة لدعم الفنانين التشكيليين الهواة والشباب واكتشاف مواهب مخفية تستحق الاهتمام.

الفنانة التشكيلية كارمن جبور شاركت بخمس لوحات فنية ذات مواضيع مختلفة جسدت فيها قوة المرأة وعنفوانها ومعاناتها خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة كامرأة تناضل في سبيل تربية أولادها وتأمين مستلزمات منزلها مع وقوفها إلى جانب الرجل معتمدة المدرسة التعبيرية خاصة في رسم الوجوه الكبيرة والعيون البارزة واللونين الأخضر والترابي كرمز للتمسك بالأرض.

الفنان التشكيلي عدنان سمعان شارك بلوحتين إحداهما لوحة الحرب التي تجسد وفق تعبيره حالة الإنسان الداخلية ومعاناته اليومية أما لوحة البقاء فهي تصور بقاء الحب والأمل مع الجو العاصف لافتا إلى أنه اعتمد في رسم لوحتيه على اللون الزيتي وعلى المدرستين السرياليو والتجريدية.

الطالبة في كلية الهندسة والهاوية للرسم والفن التشكيلي لجين درويش شاركت في المعرض بلوحتين الأولى اعتمدت على التظليل بالرصاص لأنها تميل جدا لهذا النوع كونه يعطي قيمة جمالية بينما لوحتها الثانية هي عبارة عن سجادة موجود عليها آلة الكمان وكتب مصفوفة بشكل عشوائي استخدمت فيها الأزرق والأخضر للدلالة على البساطة والهدوء.

بدوره طالب طب الأسنان سمير محمد المشارك بالمعرض أيضاً قدم لوحتين تجسدان الطبيعة الصامتة واعتمد على ألوان الخشب والرصاص.

يشار إلى أن المعرض يستمر حتى الخميس القادم.

هيبه سليمان