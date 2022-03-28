العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب ورموز للنازية الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب ورسمت عليها رموز النازية الجديدة والصليب المعقوف النازي في أقبية مبان محررة في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال ميخائيل ميزينتسيف قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية “تم العثور على جثث مدنيين عليها آثار تعذيب وحشي رسمت عليها رموز النازية الجديدة والصليب المعقوف النازي في أقبية مباني مدينة ماريوبول”.

ويتابع الجيش الروسي مساعدة المدنيين في الخروج الآمن من مدينة ماريوبول التي تتواصل فيها الاشتباكات بين القوات الروسية وعناصر كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة التي تستخدم السكان المدنيين دروعاً بشرية في العملية العسكرية.

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