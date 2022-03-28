ديسكالزي: استبدال الطاقة الروسية ليس بالأمر السهل

دبي-سانا

أكد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة اليوم أن استبدال الطاقة الروسية ليس مهمة سهلة وأن أوروبا لم تفكر قط في استراتيجية لأمنها للطاقة.

ونقلت رويترز عن ديسكالزي قوله في منتدى للطاقة يقام بدولة الامارات العربية المتحدة إن “أوروبا صندوق فارغ فيما يتعلق بالطاقة وليس لديها استراتيجية خاصة للطاقة ولم نفكر قط في استراتيجية لأمن الطاقة”.

وأضاف ديسكالزي إن إمدادات الغاز تمثل مشكلة كبيرة في أوروبا حيث يعتمد الاتحاد المؤلف من27 دولة على روسيا بنسبة 40 بالمئة من حاجاته من الغاز وأن البحث عن بديل آخر ليس بالأمر السهل ولاسيما بعد ان طلبت روسيا من شركة /ايني/ الدفع بالروبل مقابل الغاز وهو أمر غير وارد في العقود القائمة بالنسبة للدول الأوروبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر بوقت سابق من هذا الشهر تعليمات إلى البنك المركزي والحكومة وشركة غازبروم عن تحويل نظام المدفوعات مقابل توريدات الغاز الروسي للدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي بدلاً من الدولار واليورو.

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