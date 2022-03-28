موسكو: لاخروقات لوقف النار في قره باخ خلال الساعات الـ 24 الماضية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان “لم يتم تسجيل أي انتهاكات في منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية” مشيرة إلى أنه سيتم الحفاظ على التفاعل المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأذربيجان وأرمينيا من أجل ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع الحوادث المحتملة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن الجيش الأذربيجاني سحب وحداته من منطقة مسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية بالقرب من بلدة فوروخ في إقليم قره باخ.

من جهة أخرى حذر رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف من انجراف الألغام البحرية التي زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود ما يهدد حركة الملاحة على طول سواحل الدول المشاطئة.

وقال ميزينتسيف: “إن 60 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب خطر الألغام” لافتاً إلى أن السلطات التركية عثرت على اثنين من هذه الألغام في مضيق البوسفور وفي مياه البحر الأسود قرب الحدود مع بلغاريا وتم تعطيلها دون أن تسفر عن تضرر أي من السفن التي تمر عبر المضيق.

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