الأمم المتحدة تدعو أوكرانيا لاحترام اتفاقية جنيف لأسرى الحرب

نيويورك-سانا

طالب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة سلطات النظام في كييف باحترام اتفاقية جنيف لأسرى الحرب والتزام المعايير القانونية والدولية في معاملة الأسرى.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن دوجاريك قوله: “من المهم من حيث المبدأ معاملة جميع العسكريين الروس الأسرى تبعا لاتفاقيات جنيف”.

بدوره وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق جميع جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها النازيون الجدد في أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو بثه نشطاء فظاعة التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى الروس حيث عمد المسلحون من النازيين الأوكرانيين إلى إطلاق النار على أرجل الأسرى الروس قبل سحلهم وتعريضهم للضرب والتنكيل لانتزاع معلومات منهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت التزام القوات المسلحة الروسية بمعايير القانون الإنساني الدولي في معاملة الأسرى الأوكرانيين بما يشمل احتجازهم في ظروف إنسانية وإمدادهم بثلاث وجبات غذائية يومياً وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في الوقت المناسب.

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