العجز التجاري الأمريكي في السلع قرب مستويات قياسية

واشنطن-سانا

أظهرت بيانات رسمية أن العجز في التجارة السلعية للولايات المتحدة في شباط ظل قرب أعلى مستوى له على الإطلاق ما يشير إلى أن التجارة سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

ونقلت رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية قولها في بيان اليوم “إن العجز هبط 0.9 بالمئة إلى 106.6 مليارات دولار بعد أن كان عجز تجارة السلع قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 107.6 مليارات دولار في كانون الثاني الماضي.

وارتفعت الصادرات 1.2بالمئة إلى 157.2 مليار دولار لتغطي على زيادة 0.3 بالمئة في الواردات إلى 263.7 مليار دولار.

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