باحثون صينيون يكتشفون فطريات بحرية يمكنها تحليل البلاستيك

بكين-سانا

اكتشف فريق من الباحثين من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نوعاً من الفطريات البحرية قادرة على تحليل البولي إيثيلين وأنواع أخرى من البلاستيك إضافة إلى تحليل بعضها إلى قطع خلال أسبوعين فقط.

ونقلت وكالة انباء شينخوا عن فريق الباحثين الصينين قوله: تم التأكد من أن هذا النوع من الفطريات يمكنه أن يظهر كفاءة تحلل تبلغ نحو 95 بالمئة وهو غير ضار بالبيئة.

وأوضح الباحثون أن الفطريات البحرية تعتبر مرشحاً واعداً لتحليل البلاستيك وقد تقدم حلولاً جديدة للتلوث البلاستيكي العالمي.

وكان فريق البحث جمع ما يزيد على 1000 قطعة من النفايات البلاستيكية من المياه الساحلية بالقرب من شاطئ مدينة تشينغداو منذ عام 2016 ليجدوا النوع المذكور من الفطريات في عينة واحدة من البلاستيك بإمكانها أن تعمل على تقليص البلاستيك وتغيير لونه وتحويله إلى قطع صغيرة في غضون أربعة أشهر تقريباً.

وتقدم فريق البحث بطلب للحصول على براءة اختراع وطنية لنتائج دراستهم.

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