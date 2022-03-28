ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص

حمص-سانا

ضبطت الجهات المختصة في حمص كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بالريف الشمالي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في حمص لمراسل سانا أنه تم ضبط أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض في أحد المنازل بريف حمص الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية وشملت بنادق آلية ورشاشات بينها (بي كي سي) و(دوشكا) وذخائر متنوعة.

وعملت التنظيمات الإرهابية خلال وجودها بريف حمص الشمالي على تحويل عدد من المنازل والمدارس والمرافق الخدمية إلى مقرات ومستودعات للأسلحة والذخيرة واتخاذها منطلقاً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency