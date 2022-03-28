سي إن إن الأمريكية ترجع سبب حريق في كندا إلى قصف روسي على أوكرانيا

واشنطن-سانا

تعمدت قناة سي إن إن الأمريكية تزييف حقيقة حريق مشتعل في مدينة إدمونتون الكندية ونسبته إلى مدينة لفوف الأوكرانية مدعية أن الحريق ناجم عن قصف روسي وذلك في إطار حملات التضليل الإعلامي الذي تمارسه الولايات المتحدة وشركائها الغربيين ضد روسيا.

وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن “القناة الامريكية أطلقت بثاً مباشراً من المكان المزعوم ولكن المثير للاهتمام وجود رجال إطفاء يرتدون زيا كتب عليه ادمونتون وهي مدينة في كندا إضافة إلى وجود سيارة إسعاف في أوكرانيا في التقرير الملفّق كتب عليها /ينقذ/ بالإنكليزية لا بالأوكرانية”.

وكانت روسيا طالبت مؤخراً الولايات المتحدة بوقف نشر المعلومات الكاذبة والانخراط في التغطية الموضوعية للأحداث في أوكرانيا.